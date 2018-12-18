Корабль-разведчик НАТО устроил демонстрацию «свободы мореплавания» в Черном море

Киев, 18 декабря. Корабль-разведчик НАТО зашел в акваторию Черного моря. Об этом в своем Facebook сообщил главред BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, визит судна «ЭКО» британских ВМС проходит в рамках соглашения между Лондоном и Киевом, заключенного сторонами 21 ноября. Клименко отметил, что корабль должен быть прибыть раньше, но из-за инцидента в Керченском проливе, сроки сдвинулись.

Как отмечает Пятый канал, Клименко утверждает, что «Эко» — это первый корабль альянса, который вошел в Черное море для демонстрации поддержку Британии принципа «свободы мореплавания в регионе».