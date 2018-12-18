«Киев готовит новые провокации»: в Госдуме оценили действия Шойгу по защите Крыма

Генассамблея ООН простым большинством голосов приняла украинскую резолюцию, осуждающую Россию за якобы «милитаризацию Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей».

При этом большинство стран (72) при голосовании воздержалось, поддержали антироссийскую резолюцию 66 государств, 19 голосов было подано против.

В резолюции была выражена «серьезная озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией, как (якобы. — Прим. ФАН) оккупирующей державой». Документ предписывает России прекратить поставлять в Крым вооружения, в том числе «ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие и боеприпасы».

В Госдуме жестко отреагировали на антироссийскую резолюцию по Крыму, в то же время высоко оценив действия министерства обороны РФ, возглавляемого Сергеем Шойгу, по защите Крымского полуострова от любых посягательств.

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, такое решение было принято на референдуме абсолютным большинством жителей полуострова, и это решение пересмотру не подлежит, напомнили в Государственной думе, комментируя не являющееся обязательным решение Генассамблеи ООН.

Россия, российское военное ведомство имеет полное право размещать на территории РФ любое оружие, необходимое для защиты суверенитета страны, для предотвращения любых угроз и провокаций, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

«Мы, безусловно, осуждаем принятие антироссийской резолюции по Крыму, это решение вызывает у нас сожаление, — отметил парламентарий. — Принятое решение поощряет провокационные действия Украины, что, без сомнения, приведет к усилению конфронтации в этом регионе».

Что касается обвинений России в «милитаризации» Крыма, то они совершенно беспочвенны, считает Швыткин.

«Конечно, это наше право — размещать на территории РФ все необходимые вооружения и технику в целях обеспечения безопасности наших границ: мы делаем это при полном соблюдении норм международного права, — подчеркнул замглавы профильного комитета Госдумы. — Это полностью оправдано в том числе в свете того, что Украина ведет деструктивную, агрессивную, провокационную политику в отношении нашего государства. Об этом ярко свидетельствуют факты, в том числе имевшее недавно место нарушение границы РФ со стороны Украины в Керченском проливе».

По словам парламентария, Россия не может оставлять подобные инциденты без внимания, тем более что планы Украины становятся все более агрессивными.

«По имеющейся у нас информации, Киев готовит новые провокации в районе Крыма, и мы просто не имеем права оставить границу нашей страны незащищенной. Поэтому наши вооруженные силы делают все, чтобы предотвратить подобные угрозы. Еще раз повторю: Россия, российская армия действуют в Крыму и везде с полным соблюдением международного права. Что касается позиции некоторых стран, поддержавших антироссийскую резолюцию ГА ООН, то этим они раскрывают свою сущность. Действия этих государств направлены на поощрение незаконных действий со стороны Украины и, как следствие, на милитаризацию региона. Но одновременно с удовлетворением отмечу, что большинство стран воздержалось от принятия данного документа», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. За нарушение российской границы были задержаны три украинских военных корабля, их экипажи арестованы и находятся в изоляторах Москвы в ожидании суда.