Госдума ужесточила контроль операций по картам иностранных банков

Москва, 18 декабря. Госдума ужесточила контроль операций по картам ряда иностранных банков. Соответствующий законопроект был принят нижней палатой российского парламента в третьем окончательном чтении во вторник.

Согласно документу, поправки будут внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Список операций, которые подлежат обязательному контролю, будет расширен. В частности, в него войдут операции по снятию физическим лицом наличных с карты иностранного банка.

Предполагается, что такая мера даст возможность своевременно включать или исключать ту или иную страну в зону усиленного мониторинга. При этом данные о том, операции банков каких стран будут отслеживаться сейчас, отнесена к информации ограниченного доступа.

Банки о подозрительных странах уведомят через личные кабинеты. Кредитно-денежная организация должна будет фиксировать и в течение трех дней предоставлять Росфинмониторингу информацию о дате, месте, сумме снятия наличных, номе карты и данные ее владельца.