Моуринью ушел из клуба «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью
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Манчестер, 18 декабря. Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте английского клуба.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
«Манчестер Юнайтед» сообщает, что тренер Жозе Моуринью покинул клуб», — говорится в сообщении.
«Красные дьяволы» поблагодарили 55-летнего специалиста за работу, проделанную им в команде, и пожелали успехов в будущем.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.