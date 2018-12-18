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«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью

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Моуринью ушел из клуба «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, 18 декабря. Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» сообщает, что тренер Жозе Моуринью покинул клуб», — говорится в сообщении​​​.

«Красные дьяволы» поблагодарили 55-летнего специалиста за работу, проделанную им в команде, и пожелали успехов в будущем.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Автор: Андрей Крылов
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