Моуринью ушел из клуба «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, 18 декабря. Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте английского клуба.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018

«Манчестер Юнайтед» сообщает, что тренер Жозе Моуринью покинул клуб», — говорится в сообщении​​​.

«Красные дьяволы» поблагодарили 55-летнего специалиста за работу, проделанную им в команде, и пожелали успехов в будущем.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.