Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Москва, 18 декабря. Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые устроили две драки в центре столицы, остаются под стражей. Такое постановление вынес Мосгорсуд, где рассматривалась жалоба на продление спортсменам срока ареста.

Ранее футболисты подали жалобу на продление их ареста. Мера пресечения обвиняемым была продлена до 8 февраля Тверским судом еще в начале декабря.

Мосгорсуд жалобу не удовлетворил, Кокорин и Мамев остаются в СИЗО, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

«Это просто позор. Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио. Больше ничего не надо, мы вам все уже ответили», – сказал Мамаев, отвечая на вопрос, понятно ли ему решение суда.

Напомним, в начале октября Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. По данным следствия, сначала футболисты и их друзья избили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе — двух чиновников.