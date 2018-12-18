Первые плановые полеты российских эскадрилий этой зимой начались на ЧФ
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Севастополь, 18 декабря. На Черноморском флоте стартовали первые этой зимой тренировочные обучения — плановые полеты авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового авиаполка и смешанного авиаполка морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на странице в социальной сети Facebook.
Отмечается, что экипажи боевых машин продолжают учебные бомбометания на практике, стрельбы отрабатываются по береговым и морским мишеням.
Кроме того, по данным ведомства, идет отработка учебно-боевых задач по обнаружению и слежению за субмаринами и надводными кораблями.
Сообщается, что в занятиях принимают участие многофункциональные истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М,а также самолеты Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ми-8 и Ка-27.