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Госдума разрешила не сажать растратчиков, плагиаторов и недобросовестных кредиторов

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Госдума разрешила не сажать растратчиков, плагиаторов и недобросовестных кредиторов

Москва, 18 декабря. Госдума расширила список преступлений, уголовные дела за совершение которых могут быть закрыты при возмещении ущерба. Законопроект об этом, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, одобрили в окончательном чтении.

Теперь в перечень преступления небольшой тяжести, за которые будут наказывать рублем, внесли преступления при оформлении кредита или выплат, использовании электронных средств платежа, страховании и компьютерной информации. После возмещения выплат не будут сажать в тюрьму и тех, кто не исполнил договорные обязательства, был пойман на плагиате или присвоил авторство, совершил растрату, злоупотребил доверием или был уличен в обмане. Сюда же отнесли и случаи отказа в приеме на работу или увольнения лиц предпенсионного возраста.

Согласно документу, запрещается помещать под арест за превышение полномочий, если преступление было совершено в предпринимательской сфере. Кроме того, поправки предлагают запретить необоснованное применение мер,если они могут привести к приостановлению законной деятельности юрлиц, в том числе изъятие электронных носителей информации. Изъятие будет возможно, если решение об этом принял суд, а также, если такие носители содержатся сведения, полномочиями на хранение которых владелец не обладает.

Автор: Игорь Федоров
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