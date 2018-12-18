Началась оголтелая антироссийская кампания: в Совфеде и «Инфоспецназе» объяснили появление версии смерти начальника ГРУ

Минюст США опубликовал текст допроса бывшего советника президента США Майкла Флинна в ФБР, который якобы свидетельствует о том, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, а в Ливане. В тексте говорится о звонке Флинна послу России в США Сергею Кисляку с соболезнованиями, однако не сообщается иных деталей.

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей обратил внимание на то, что никаких данных о месте смерти и свидетельств того, что Игорь Сергун скончался в Ливане, не приводится.

«Я тут не вижу никакого детектива. Кроме того что идет разбирательство в рамках американских юридических процедур по поводу действий самого господина Флинна и его контактов с нашим послом», — отметил Олег Морозов.

Сенатор также упомянул, что Майкл Флинн и Сергей Кисляк были знакомы задолго до этого разговора, неоднократно публично встречались.

«Сам факт звонка и его тема отнюдь не свидетельствуют о том, что Флинн обсуждал с нашим послом что-то недопустимое. Появился этот эпизод, абсолютно ничего не говорящий. По-моему, совершенно частная история, один человек выразил соболезнования по поводу кончины [другого] человека, с которым он был знаком и с которым встречался, кстати говоря, по долгу службы. Вот и все, что я тут вижу», — резюмировал собеседник ФАН.

Руководитель ассоциации «Информационный спецназ», профессор, доктор политических наук Игорь Панарин назвал появившиеся сообщения очередным вбросом. Также он рассказал о возможной связи этого вброса с недавним частичным признанием российской политактивисткой Марией Бутиной своей вины.

«Очевидно, что в США началась оголтелая антироссийская кампания, по этому случаю выпущены в том числе давние уже залежавшиеся истории. Эта кампания связана и с делом Марии Бутиной и направлена на ухудшение российско-американских отношений», — отметил Игорь Панарин.

Политолог связывает эту кампанию с действиями противников действующего президента США Дональда Трампа в преддверии предстоящих через два года выборов американского президента.

«Очевидно, что Трамп выдвигается в 2020 году, он уже создал свой избирательный фонд, формирует команду. После предыдущего провала его противники пришли к выводу что нужно начинать заранее кампанию против Трампа», — отмечает эксперт.

Игорь Панарин также назвал появившуюся публикацию вбросом о залежалых событиях двухгодичной давности.

«Неоднократно российское руководство опровергало это. Позиция наша в этом контексте была предельно понятна: руководитель Главного разведывательного управления по человеческим причинам — по состоянию здоровья — прекратил свою деятельность, а все эти инсинуации были разоблачены еще два с лишним года назад», — отметил глава «Инфоспецназа».

Ранее в Минобороны РФ назвали появившиеся сообщения о возможной смерти Игоря Сергуна в Ливане «конспирологическим бредом».