ФСБ задержала в Самаре следователя после получения взятки в 10 млн рублей

Самара, 18 декабря. В воздушной гавани Самары задержали руководителя отдела по расследованию преступлений в области экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веру Рабинович. Подозреваемой вменяют получение взятки в размере 10 млн рублей.

По данным следствия, полковник полиции была задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности в ночь на 18 декабря в самарском аэропорту «Курумоч» сразу после получения 10 млн рублей. Согласно предварительным данным, денежные средства предназначались для принятия процессуального решения о направлении уголовного дела в суд.

По данным ФСБ, суммарно «вознаграждение» должно было составить 15 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.