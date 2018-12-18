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ФСБ задержала в Самаре следователя после получения взятки в 10 млн рублей

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ФСБ задержала в Самаре следователя после получения взятки в 10 млн рублей

Самара, 18 декабря. В воздушной гавани Самары задержали руководителя отдела по расследованию преступлений в области экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веру Рабинович. Подозреваемой вменяют получение взятки в размере 10 млн рублей.

По данным следствия, полковник полиции была задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности в ночь на 18 декабря в самарском аэропорту «Курумоч» сразу после получения 10 млн рублей. Согласно предварительным данным, денежные средства предназначались для принятия процессуального решения о направлении уголовного дела в суд.

По данным ФСБ, суммарно «вознаграждение» должно было составить 15 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Алексей Громов
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