Сирия: Богданов обсудил с представителем ООН гуманитарную ситуацию в САР и Йемене

Москва, 18 декабря. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком ситуацию в Сирии и Йемене. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Как уточнили в ведомстве, стороны обсудили актуальные вопросы международной гуманитарной повестки дня. Они коснулись вопросов, связанных с Сирией и Йеменом.

Ранее МИД РФ призвал отказаться от трансграничного режима доставки гумпомощи.

Действующий в настоящее время трансграничный режим доставки помощи Сирии нужно свернуть, так как он ущемляет независимость ближневосточного государства. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Совет безопасности ООН ранее рассмотрел резолюцию о продлении действующего режима помощи Сирии.