Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Сирия: Богданов обсудил с представителем ООН гуманитарную ситуацию в САР и Йемене

231
0 Оставить комментарий

Сирия: Богданов обсудил с представителем ООН гуманитарную ситуацию в САР и Йемене

Москва, 18 декабря. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком ситуацию в Сирии и Йемене. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Как уточнили в ведомстве, стороны обсудили актуальные вопросы международной гуманитарной повестки дня. Они коснулись вопросов, связанных с Сирией и Йеменом. 

Ранее МИД РФ призвал отказаться от трансграничного режима доставки гумпомощи. 

Действующий в настоящее время трансграничный режим доставки помощи Сирии нужно свернуть, так как он ущемляет независимость ближневосточного государства. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Совет безопасности ООН ранее рассмотрел резолюцию о продлении действующего режима помощи Сирии.

Сирия: Богданов обсудил с представителем ООН гуманитарную ситуацию в САР и Йемене

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.