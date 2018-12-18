ФСБ предотвратила четыре теракта против военных РФ | 18 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов против военных РФ За пять лет сотрудники военной контрразведки ФСБ РФ предотвратили четыре террористических акта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил глава данного департамента генерал-полковник Николай Юрьев. Он отметил, что специалисты военной контрразведки также предотвратили шесть преступлений террористической направленности и пресекли деятельность 25 террористических и экстремистских группировок. Юрьев подчеркнул, что терроризм остается серьезной угрозой.

Сирия: более 700 беженцев вернулись в свои дома за сутки За последние сутки в свои дома в Сирию из Ливана и Иордании вернулись более семисот беженцев. Об этом сегодня сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Уточняется, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 192 человека, включая 58 женщин и 98 детей, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 512 человек, в том числе 154 женщины и 261 ребенок. При этом внутри страны в места постоянного проживания за это время возвратились 255 человек. Фонд имени Ахмата Кадырова в течение дня провел гуманитарную акцию на пункте пропуска «Абу-эд-Духур», мирным жителям выдали хлеб общей массой в одну тонну.

Авария на теплосети в Кирове оставила без отопления 30 тысяч человек: опубликовано видео На улице Некрасова в Кирове произошла коммунальная авария, без отопления остались около 30 тысяч жителей города. Видео устранения последствий аварии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. Отметим, отключение затронуло 19 социальных объектов, таких, например, как детские сады. Как сообщили в Минэнерго Кирова, ЧП произошло из-за дефекта арматуры в теплосети. На месте работают коммунальные службы, устраняя проблему.

Москва выделит 27 регионам России деньги на развитие и модернизацию дорог Правительство России выделит более 12 миллиардов рублей 27 регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров. Отмечается, что больше восьми миллиардов рублей будут выделены 14 регионам на реализацию крупных и важных для общества и экономики проектов. Еще около трех миллиардов рублей получат девять российских регионов на ремонт и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Пять субъектов России получат финансирование в размере шестьсот двадцати трех миллионов рублей на строительство, восстановление и капремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений.