Все мимо: эффективность предвыборных проектов Навального высмеяли в Сети

Москва, 18 декабря. Блогер Алексей Навальный славится своими предвыборными проектами, к которым он призывает присоединится россиян перед каждым важным для жизни страны голосованием. В Сети проанализировали результаты «трудов» блогера и выяснили, что мимо все.

Не так давно Навальный выступил с новым проектом, который скромно назвал «Умное голосование». Суть «инновационного» предложения проста: он за россиян определяет кандидата, за которого нужно голосовать на выборах, и благодаря поддержке сторонников блогера — как правило, школьников, возраст которых не достиг 18 лет — человек должен победить.

Автор под ником «Злой Аналитик» привел некоторую статистику, которая демонстрирует «успехи» предыдущих предложений блогера.

Так, в 2012 году Навальный призывал перед выборами в Госдуму голосовать за кого угодно, кроме «Единой России». Часть россиян решили, что стоит попробовать, в результате чего в нижнюю палату парламента попали «эсеры» и коммунисты. Не попало в Госдуму «Яблоко», которому предпочли всех.

«В итоге реализации идеи все эти оппозиционные партии в унисон с единороссами голосовали в Госдуме», — заметил Злой Аналитик.

В 2016 году, в преддверии выборов в Госдуму седьмого созыва, от блогера поступило новое предложение — голосовать за партии, которым не жалко отдать 550 рублей. Как же, наверно, обидно было Навальному, ведь в тот год «Единая Россия» одержала сокрушительную победу, получив 324 из 450 мест.

Через два года, перед выборами президента в 2018 году, Навальный и вовсе предложил россиянам проигнорировать голосование. Результат в очередной раз не оправдал ожиданий «изобретателя»: явка на выборах выросла на 10% по сравнению с 2012 годом. А президент России Владимир Путин получил почти 77% голосов в поддержку.

И вот предложенное к выборам главы Приморья «Умное голосование»: после первого же голосования победил кандидат от власти Олег Кожемяко. Вечно чем-то недовольный блогер попытался найти «следы махинаций» на этих выборах. Единственной зацепкой оказались цифры: он указал на якобы одинаковые итоги голосования на десятках избирательных участков. Навальный попытался убедить россиян, что это свидетельство жесткого подгона под плановое задание.

Стоит отметить, что итоги голосования в некоторых районах действительно отличались не более, чем на 1%. Однако после этого Навальному задали вполне логичный вопрос о результатах голосования на выборах мэра Москвы в 2013 году, в котором он принимал участие. По данным статистики, на 25 участках он получил ни больше, ни меньше — ровно 25%.