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Следствие намерено направить дело Кокорина и Мамаева в суд в январе

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Следствие намерено направить дело Кокорина и Мамаева в суд в январе

Москва, 18 декабря.  Уголовное дело российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируется направить в суд в январе 2019 года. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он попросил отказать адвокатам спортсменов и других фигурантов дела в удовлетворении жалоб на продление ареста и оставить постановление Тверского суда без изменений.

«Следствие завершится в ближайшее время, дело, скорее всего, будет направлено в суд в январе 2019 года, остался небольшой объем следственных действий», — добавил он.

Присутствующий на заседании младший брат Кокорина Кирилл заявил, что не считает что они «сделали, что-то такое страшное, как это видит вся страна и СМИ».

«Надеюсь на ваше профессиональное решение. Надеюсь, что вы измените меру пресечения или хотя бы посмотрите на это объективно, все ваша честь», - обратился он к судье.

 

Автор: Анна Агибалова
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