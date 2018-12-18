Следствие намерено направить дело Кокорина и Мамаева в суд в январе

Москва, 18 декабря. Уголовное дело российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируется направить в суд в январе 2019 года. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил следователь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он попросил отказать адвокатам спортсменов и других фигурантов дела в удовлетворении жалоб на продление ареста и оставить постановление Тверского суда без изменений.

«Следствие завершится в ближайшее время, дело, скорее всего, будет направлено в суд в январе 2019 года, остался небольшой объем следственных действий», — добавил он.

Присутствующий на заседании младший брат Кокорина Кирилл заявил, что не считает что они «сделали, что-то такое страшное, как это видит вся страна и СМИ».