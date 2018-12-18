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У нас мощный фильм: Дворцевой отреагировал на попадание ленты «Айка» в шорт-лист «Оскара»

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У нас мощный фильм: Дворцевой отреагировал на попадание ленты «Айка» в шорт-лист «Оскара»

Москва, 18 декабря. Режиссер вошедшего в шорт-лист на премию «Оскар» кинофильма «Айка» Сергей Дворцевой поделился своими ожиданиями от номинации.

По его словам, это неожиданная новость, поскольку картина была поздно показана академикам. Однако Дворцевой отметил, что в номинации представлено много хороших фильмов, пишет «Инфореактор».

«Конечно, у нас тоже мощная картина, поэтому всякое возможно. Все-таки это голосование — вопрос вкусов многих академиков», — заявил он.

В минувший понедельник стали известны все 9 участников шорт-листа, номинированных на престижную кинопремию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», среди которых оказалась лента «Айка».

Как ранее сообщал Infox.ru, художественный фильм «Собибор» режиссера Константина Хабенского не вошел в расширенный лист премии американской киноакадемии.

Автор: Андрей Крылов
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