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Сирия в расчетах США: почему Госдепартамент против спонсирования САР Россией и Ираном

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Сирия в расчетах США: почему Госдепартамент против спонсирования САР Россией и Ираном

Госдепартамент США выступил с критикой существующего режима финансовой поддержки Сирии. В ведомстве отметили, что в САР должны поступать деньги от всего международного сообщества, а не только от России и Ирана. Прочему американцам выгодно делать подобные заявления и как это повлияет на ситуацию в Дамаске — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне заявил, что восстановление Сирии не могут спонсировать только Россия и ее союзники и призвал к участию другие страны. Дипломат также добавил, что присутствие иранских военных на территории САР вызывает беспокойство Израиля.

«Восстановление этой Сирии, которое когда-нибудь случится, не может финансироваться только Башаром Асадом и его друзьями - Россией и Ираном. Оно должно спонсироваться всем международным сообществом до тех пор, пока мы не увидим политический процесс, который будет нас устраивать», — отметил Джеффри.

Сирия в расчетах США: почему Госдепартамент против спонсирования САР Россией и Ираном

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, политолог и дипломат Вячеслав Матузов в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что США последние семь лет говорят о восстановлении экономики Сирии, но при этом делают все для того, чтобы убрать Башара Асада. По словам эксперта, американцы подобными заявлениями лишь затягивают процесс стабилизации в САР.

«Это очередная выдающаяся глупость американских дипломатов и политиков. Потому что выставить на первый план проблему восстановления экономики Сирии, но при этом делать все для отставки Башара Асада – старая песня, которую мы слышим уже семь лет. Мне кажется, что эти задачи несовместимы с политикой международного сообщества, которое признает законность сирийских властей. Мы видим представителя сирийских властей в ООН Башара Джаафари, и это не та растерзанная и разношерстная оппозиционная публика, которую поддерживают, финансируют и вооружают американцы.  Это заявление нереально и невыполнимо это просто предлог, для того чтобы уйти от любой помощи сирийскому государству и ее разрушенной экономике. Россия заняла здесь абсолютно правильную позицию, она призывает все мировое сообщество принять участие в восстановлении разрушенной страны. Связывать экономическую помощь с политическими задачами – это практически преступная позиция», — рассказал ФАН Вячеслав Матузов.

Сирия в расчетах США: почему Госдепартамент против спонсирования САР Россией и Ираном

По мнению дипломата, американцы здесь противоречат сами себе, призывая всех спонсировать Сирию, но при этом отзывая 230 миллионов долларов, которые были выделены на ряд программ по стабилизации ситуации в САР. Американцы также планировали направить эти деньги на поддержку сил оппозиции.

«При всех этих заявлениях мы не видим от них финансовой помощи. Недавно они отменили помощь в размере 230 миллионов долларов, потому что они планировали выделить эти деньги сирийским оппозиционным силам. Но события в Сирии развиваются так, что мы не видим на земле эти оппозиционные силы, потому что их уничтожили. На земле все контролируют сирийцы и американские оккупационные силы, в частности курды. Американцы прикрывают и поощряют курдов. Основная проблема сегодня в Сирии – это военное присутствие США, которые практически препятствует нормализации ситуации в стране и поощряет террористические группировки. Также американцы используют подобные группировки для борьбы против Башара Асада»,  — рассказал эксперт.

В заключении Матузов добавил, что сирийцы талантливые строители, и могут сами восстановить разрушенные города и поселения, если им не мешать.

Напомним, в середине августа Вашингтон прекратит финансирование программ по стабилизации ситуации в Сирии. Более 200 миллионов долларов направили на другие внешнеполитические цели. При этом в США заявили, что продолжат поддержку организации «Белые каски» и информационные атаки против лидера САР Башара Асада.

Автор: Виктор Романенко
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