Сирия в расчетах США: почему Госдепартамент против спонсирования САР Россией и Ираном

Госдепартамент США выступил с критикой существующего режима финансовой поддержки Сирии. В ведомстве отметили, что в САР должны поступать деньги от всего международного сообщества, а не только от России и Ирана. Прочему американцам выгодно делать подобные заявления и как это повлияет на ситуацию в Дамаске — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне заявил, что восстановление Сирии не могут спонсировать только Россия и ее союзники и призвал к участию другие страны. Дипломат также добавил, что присутствие иранских военных на территории САР вызывает беспокойство Израиля.

«Восстановление этой Сирии, которое когда-нибудь случится, не может финансироваться только Башаром Асадом и его друзьями - Россией и Ираном. Оно должно спонсироваться всем международным сообществом до тех пор, пока мы не увидим политический процесс, который будет нас устраивать», — отметил Джеффри.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, политолог и дипломат Вячеслав Матузов в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что США последние семь лет говорят о восстановлении экономики Сирии, но при этом делают все для того, чтобы убрать Башара Асада. По словам эксперта, американцы подобными заявлениями лишь затягивают процесс стабилизации в САР.

«Это очередная выдающаяся глупость американских дипломатов и политиков. Потому что выставить на первый план проблему восстановления экономики Сирии, но при этом делать все для отставки Башара Асада – старая песня, которую мы слышим уже семь лет. Мне кажется, что эти задачи несовместимы с политикой международного сообщества, которое признает законность сирийских властей. Мы видим представителя сирийских властей в ООН Башара Джаафари, и это не та растерзанная и разношерстная оппозиционная публика, которую поддерживают, финансируют и вооружают американцы. Это заявление нереально и невыполнимо это просто предлог, для того чтобы уйти от любой помощи сирийскому государству и ее разрушенной экономике. Россия заняла здесь абсолютно правильную позицию, она призывает все мировое сообщество принять участие в восстановлении разрушенной страны. Связывать экономическую помощь с политическими задачами – это практически преступная позиция», — рассказал ФАН Вячеслав Матузов.

По мнению дипломата, американцы здесь противоречат сами себе, призывая всех спонсировать Сирию, но при этом отзывая 230 миллионов долларов, которые были выделены на ряд программ по стабилизации ситуации в САР. Американцы также планировали направить эти деньги на поддержку сил оппозиции.

«При всех этих заявлениях мы не видим от них финансовой помощи. Недавно они отменили помощь в размере 230 миллионов долларов, потому что они планировали выделить эти деньги сирийским оппозиционным силам. Но события в Сирии развиваются так, что мы не видим на земле эти оппозиционные силы, потому что их уничтожили. На земле все контролируют сирийцы и американские оккупационные силы, в частности курды. Американцы прикрывают и поощряют курдов. Основная проблема сегодня в Сирии – это военное присутствие США, которые практически препятствует нормализации ситуации в стране и поощряет террористические группировки. Также американцы используют подобные группировки для борьбы против Башара Асада», — рассказал эксперт.

В заключении Матузов добавил, что сирийцы талантливые строители, и могут сами восстановить разрушенные города и поселения, если им не мешать.

Напомним, в середине августа Вашингтон прекратит финансирование программ по стабилизации ситуации в Сирии. Более 200 миллионов долларов направили на другие внешнеполитические цели. При этом в США заявили, что продолжат поддержку организации «Белые каски» и информационные атаки против лидера САР Башара Асада.