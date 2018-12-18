Без прошлого нет будущего: экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы заступаются за памятник Ленину

Власти Николаева не могут снести памятник советскому политическому деятелю Владимиру Ленину. Дело в том, что монумент расположен на частном земельном участке, а его владелец не дает разрешения на снос объекта.

«Мы зашли в тупик, собственник говорит: «Это моя частная территория, и я хочу, чтобы он здесь стоял». И он стоит, мы вокруг этого ходим, но сделать ничего не можем», — рассказал глава Заводской районной администрации Виктор Дмитрук.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему рядовые украинцы заступаются за памятник Ленину.

«Большая часть людей на Украине является адекватной. Нормальные люди прекрасно понимают, что без прошлого будущего не бывает. Без уроков истории страны не могут развиваться. Любой исторический объект всегда необходимо помнить, заботиться о нем, а не разрушать. Только в этом случае можно построить будущее. Этот факт не осознают только неадекватные люди», — говорит бывший парламентарий.

По его словам, те граждане Украины, которые с уважением относятся к общему прошлому, делают все от них зависящее, чтобы предотвратить уничтожение объектов исторического наследия.

Также собеседник агентства подчеркнул, что история рано или поздно расставит все по своим местам и действующий националистический киевский режим будет смещен.

«Частные лица пытаются повлиять на ход сегодняшней истории и защитить объекты культурного наследия хотя бы такими способами, когда те или иные вещи забирают к себе домой. Это могут быть памятники, книги либо символика Советского Союза. Рано или поздно черная полоса пройдет, и разрушенное и уничтоженное придется восстанавливать, для того чтобы ознакомить наших детей с историческими фактами. Нормальные люди, я считаю, поступают абсолютно правильно. Они относятся с истории с уважением. Ни для кого не секрет, что после того, как эти люди пришли во властные кабинеты, начали проводить декоммунизацию и начали творить беспредел по отношению к дружественному народу, люди стали прятать артефакты в подвалах, в домах. Справедливость рано или поздно наступит», — резюмировал Алексей Журавко.

Напомним, ранее стало известно, что 21 ноября глава Кабмина Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти разобраться, кто дал разрешение на реставрацию памятника советскому революционеру Федору Сергееву, более известному как товарищ Артем.