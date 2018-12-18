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Песков прокомментировал новый доклад о «вмешательствах» России в выборы США

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Песков прокомментировал новый доклад о «вмешательствах» России в выборы США

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал очередной доклад комитета по разведке и финансам США о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, сообщил корреспондент ФАН.

В частности, в докладе говорится о попытках посеять разногласия на расовой почве, и о том, что эксплуатация расовых противоречий продолжается по сей день.                              

По словам представителя Кремля, он читал этот доклад в общем доступе.

«Кроме непонимания, ничего не может озвучить. Перечисляются только общие претензии, обвинения, ставится в упрек, что кто-то критически относится», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что Москва считает данные заявления необоснованными.

«Россия не имела и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами, тем более так абстрактно описанными», — добавил он.

Автор: Анна Клименко
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