Песков ответил AFP, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенными в России

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента агентства Agence France Presse о положении членов запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы».

«Я надеюсь вы имели возможность ознакомиться со второй частью доклада, озвученного на заседании СПЧ», — заявил он.

Журналист France Presse поинтересовался, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенной в РФ организацией, «ведь они христиане».