Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Песков ответил AFP, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенными в России

325
1 Оставить комментарий

Песков ответил AFP, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенными в России

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента агентства Agence France Presse о положении членов запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы».

«Я надеюсь вы имели возможность ознакомиться со второй частью доклада, озвученного на заседании СПЧ», — заявил он.

Журналист France Presse поинтересовался, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенной в РФ организацией, «ведь они христиане».

«Невозможно концептуально решить этот вопрос, потому что существуют разные случаи, есть свои за и против, будут разбираться с конкретными случаями», — добавил Песков.

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.