Песков ответил AFP, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенными в России
1 Оставить комментарий
Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента агентства Agence France Presse о положении членов запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы».
«Я надеюсь вы имели возможность ознакомиться со второй частью доклада, озвученного на заседании СПЧ», — заявил он.
Журналист France Presse поинтересовался, перестанут ли «Свидетели Иеговы» быть запрещенной в РФ организацией, «ведь они христиане».
«Невозможно концептуально решить этот вопрос, потому что существуют разные случаи, есть свои за и против, будут разбираться с конкретными случаями», — добавил Песков.