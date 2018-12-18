Кремль выразил сожаление в связи с резолюцией ООН по Крыму и Севастополю

Москва, 18 декабря. Кремль выражает несогласие и сожаление в связи с принятой ООН резолюцией о якобы имеющей место «милитаризации» Крыма и Севастополя. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В связи с резолюцией мы можем выразить только свое несогласие и свое сожаление», — сказал он.

Песков напомнил, что Крым и Севастополь воссоединились с Россией в 2014 году по итогам свободного волеизъявления жителей полуострова.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о «милитаризации» Крыма и Севастополя. Большинство стран от голосования воздержались, однако документ был принят простым большинством голосов.

Крым вошел в состав РФ по итогам народного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Москва неоднократно обращала внимание международного сообщества, что воссоединение произошло в результате демократического процесса, и вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.