Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупного бизнеса до конца этого года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«До Нового года, но не на этой неделе», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, глава государства регулярно встречается с представителями бизнес-сферы. В прошлом году такая встреча прошла 21 декабря. Российский лидер на встрече предложил участникам — 60 крупнейшим бизнесменам России — не только подвести итоги года, но и обсудить вопросы, которые важны для государства и предпринимательского сообщества.