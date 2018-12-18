Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Песков рассказал, когда Путин встретится с представителями крупного бизнеса

44
0 Оставить комментарий

Песков рассказал, когда Путин встретится с представителями крупного бизнеса

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупного бизнеса до конца этого года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«До Нового года, но не на этой неделе», — сказал пресс-секретарь российского президента. 

Напомним, глава государства регулярно встречается с представителями бизнес-сферы. В прошлом году такая встреча прошла 21 декабря. Российский лидер на встрече предложил участникам — 60 крупнейшим бизнесменам России — не только подвести итоги года, но и обсудить вопросы, которые важны для государства и предпринимательского сообщества.

Автор: Юрий Котенок
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.