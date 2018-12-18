Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о смерти экс-начальник ГРУ в Ливане

Москва, 18 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о смерти экс-начальника ГРУ в Ливане, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию, представленную телеканалом «Би-би-си», о смерти бывшего начальника ГРУ в Ливане.

«Не могу прокомментировать, — отреагировал представитель Кремля, — есть министерство обороны, туда надо обращаться».

Ранее, исходя из данных источников издания, появилась информация о том, что бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане в 2016 году. Об этом якобы сообщил на допросе в ФБР бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

В Минобороны РФ назвали эту информацию «конспирологическим бредом». В российском ведомстве пояснили, что Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.