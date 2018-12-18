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Экономика

Госдума РФ приняла закон об упрощении выпуска ценных бумаг

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Госдума РФ приняла закон об упрощении выпуска ценных бумаг

Москва, 18 декабря. Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении выпуска ценных бумаг.

С инициативой оптимизировать выпуск ценных бумаг выступило российское правительство.

Теперь документы для регистрации новых бумаг можно будет подавать в Центробанк в электронном виде. Новые правила коснуться всех облигаций, не конвертируемых в акции.

Специальные регистраторы, которые ведут реестр акционерных обществ, будут заниматься выпуском акций непубличных акционерных обществ. Они же будут предоставлять уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Таким образом, эмитенты будут освобождены от этих обязательств.

Также снимаются ограничения по сроку размещения облигаций в течение одного года с даты регистрации выпуска облигаций. Это дает возможность распространения практики размещения биржевых облигаций в течение всего срока до их погашения на другие облигации.

Автор: Данила Копп
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