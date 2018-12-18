Украинский так и остался языком села: эксперт отреагировал на признание Порошенко о «русском» детстве

Украинский президент Петр Порошенко признался, что до 1997 года он писал и разговаривал исключительно на русском языке. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я представляю собой яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно», — сказал Порошенко, выступая перед студентами в городе Днепр (бывший Днепропетровск).

По словам Порошенко, в его детстве в Одесской области все общались на суржике (смесь украинского и русского языков), а в школе обучение проходило только на русском. Глава Украины отметил, что сегодня ему гораздо легче дается общение на украинском языке, однако навыки письма на русском до сих пор очень высоки. Он заявил, что «пишет по-русски без ошибок» и даже готов пройти любой диктант, чтобы это доказать.

Порошенко признался

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Порошенко хотя бы искренен в том, что касается родного языка. И еще одна важная оговорка: он заговорил на украинском, потому что это ему было нужно, а проще говоря, выгодно с политической точки зрения.

«Русскоязычному человеку действительно несложно выучить украинский, так как правила грамматики там очень похожи, да и слова близки. Вообще, украинский язык очень красивый и мелодичный, и ничего нет плохого в том, что на Украине большинство его хорошо знает. Но что важно? Русский язык более популярен по той причине, что он более четкий. Язык развивается в университетах. В основе современного русского языка лежит мощная филологическая научная основа, а вот современный украинский во многом искусственный. В 1990-е годы его стали спешно создавать, порой выдумывая новые слова. Пошли либо по пути латинизации и заменили славянское слово «вертолет» на «гелікоптер», либо по пути архаизации — и стали получаться совсем уж странные слова вроде «парасоль» вместо всем понятного «зонт», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, до сих пор на Украине нет единого языка, в каждой области говорят на каком-то своем. Но если нет единых стандартов, то как точно выразить, скажем, научную мысль? И люди, чтобы не запутаться, предпочитают русский язык. Украинский так и остался языком села, на нем можно выразить, пожалуй, только узкий набор бытовых проблем, которые в любой стране мира можно объяснить и на пальцах.

«Но самое главное в признании Порошенко другое. Ученые уже доказали, что родной язык передается детям не только через общение, но и через гены. Вот почему язык своих предков важно знать. Только на нем можно выразить сложные эмоции и переживания. Можно хорошо выучить любой язык, но эмоциональный отклик в полной мере будет только от родной речи. И вот сейчас Порошенко сказал, что его эмоции, его мысли выражены на русском. Но зачем же тогда, спрашивается, воевать с русским языком, проводить насильственную украинизацию? Чтобы русскоязычные были лишены возможности точно мыслить и передавать эмоции? Это только представить, какое страшное насилие творится над людьми!» — добавил Андрей Иванов.

И сейчас, заметил эксперт, Порошенко говорит, что знает русский хорошо, пишет без ошибок. Но почему же не дать его нормально учить всем желающим? Это же окно в мир, через русский язык можно и узнать о научных достижениях, и познакомиться с богатством мировой литературы.