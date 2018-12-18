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Экономика

ГАЗ планирует возобновить производство «Волги»

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ГАЗ планирует возобновить производство «Волги»

Москва, 18 декабря. ГАЗ планирует возобновить производство легендарной «Волги», по которой успели соскучиться российские водители. Выпуск автомобилей начнется в рамках специального инвестиционного проекта. Соответствующий договор был подписан между Минпромторгом, «Группой ГАЗ» и нижегородскими властями.

По имеющимся данным, государство обеспечит предприятие льготами взамен на рост уровня локализации. Согласно условиям соглашения, компания наладит производство экономических моторов для новых моделей ГАЗ.

Кроме того, в рамках СПИК предполагается возобновление производства «Волги». Отмечается, что до 2028 года «Группа ГАЗ» будет создавать совместные с немецким концерном Volkswagen разработки и дизельные моторы.

По словам экспертов, поклонникам «Волги» не стоит ждать ее производства, так как под ее видом компания будет производить прототип Volkswagen Caddy для российского рынка.

Автор: Андрей Крылов
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