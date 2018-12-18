Киев, 18 декабря. Украинская «новая церковь» назвала себя признанной Ватиканом. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря. По его мнению, признанием Ватикана якобы можно считать опубликованное на его официальном сайте сообщение об избрании главой «новой церкви» Епифания.

«Фактически это знак того, что <…> эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», — написал он на своей странице в Facebook.

Как заявил Зоря, несмотря на то, что официально католическая церковь новую украинскую структуру не признала, публикация новости на сайте Ватикана «является аргументом» для церквей, которые пока не определились со своей позицией по автокефалии.

В субботу, 15 декабря, в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», на котором главой украинской раскольнической церковной структуры был избран епископ неканонической УПЦ Киевского патриархата Епифаний Думенко. При этом большинство приехавших «на собор» представляли неканонические церковные структуры.

Как передавал RT, эксперты считают, что образование так называемой «новой церкви» на Украине может привести к насильственным действиям по отношению к канонической УПЦ Московского патриархата.

В январе власти Украины рассчитывают получить автокефалию. Просьбу о ее предоставлении президент страны Петр Порошенко направил Вселенскому собору в апреле. Специалисты неоднократно отмечали, что с помощью реформы Киев намерен установить контроль над церковью и, в частности, влиять на назначение руководства в религиозных структурах.