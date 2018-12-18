ФАН закрывает дискуссию вокруг интервью Карины Мишулиной

Федеральное агентство новостей снова вынуждено отвечать на необоснованные, на наш взгляд, претензии в связи с публикацией в нашем издании интервью Карины Мишулиной, дочери народного артиста России Спартака Мишулина.

Для начала, как сообщают в анонсе сериалов, «краткое содержание предыдущих серий».

Карина Мишулина недовольна притязаниями артиста Тимура Еремеева, который претендует на родство со Спартаком Мишулиным. Это длинная и печальная история, хорошо известная зрителям программы «Пусть говорят» на Первом канале. Суть конфликта повторять не будем, да это и не наше дело.

В своем интервью Карина Мишулина предъявляет претензии ряду лиц и организаций. В том числе ей, скажем так, кажется сомнительной внетеатральная деятельность Еремеева, которая, судя по имеющимся в распоряжении нашей редакции фото и видео, если говорить максимально мягко, может трактоваться как заигрывание с нацистской символикой.

Кроме того, Карина Мишулина считает (это ее личное мнение), что на фотографии, которую Еремеев несет на акции «Бессмертный полк», не его героически погибший прадед, а другой человек.

Но личное мнение Карины Мишулиной по непонятным причинам вызвало резкое недовольство уже двух наших читательниц, предположительно не связанных с семьей Еремеева родственными узами.

На первое письмо мы подробно и, как нам кажется, вполне аргументированно ответили. Мы не беремся судить, кто на фото, которое несет Еремеев, — это, повторим, не наше дело. Судя по фото, это летчик. Судя по архивным данным, погибший Леонид Бровин летчиком не был. Он был военным журналистом, ушел добровольцем на фронт, воевал в стрелковых частях, погиб при освобождении Приднестровья.

Сразу после публикации материала, где все это подробно рассказано и, как нам кажется, убедительно доказано, в редакцию приходит второе письмо, подписанное «внучкой героя ВОВ». Там словно под копирку повторяются те же претензии. В качестве «доказательства», что на портрете изображен именно Бровин, приводится переписка Еремеева в Instagram, где он сам это утверждает. Ответа на вопрос, почему герой-пехотинец изображен в самолете в летной форме, не приводится. О других претензиях Карины к Еремееву — ни слова.

Приведем одну фразу из письма «внучки героя ВОВ».

«В головах всех нормальных людей всего бывшего постсоветского пространства не может даже возникнуть мысль назвать или предположить, что в шествии «Бессмертного полка» портрет не героя войны», — пишет она.

На чем основано это утверждение? В акции «Бессмертный полк» участвуют миллионы людей по всему миру, это граждане разных стран. Большинство участников несет портреты своих родственников, не только погибших или воевавших, но и просто переживших Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Некоторые несут портреты неизвестных им людей, такое тоже бывает, и это не секрет. Несут портреты Сталина, Берии и других советских деятелей той эпохи. Все это законом не запрещено, фотографии для народной акции никто не утверждает и не цензурирует.

Чей именно портрет нес Еремеев, в конечном итоге его личное дело. Что именно показалось Карине, это тоже ее личное дело. Своим мнением она делится с читателями, на что, на наш взгляд, имеет полное право. Мы, публикуя ее личное мнение, также уверены, что никаких законов не нарушили.

Собственно, на этой примиряющей ноте мы завершаем публичную переписку с нашими читателями на тему интервью с Кариной Мишулиной.

В заключение скажем следующее. В редакции ФАН есть фото и видеозаписи танца Еремеева, которые вызвали сомнение у Карины. Скриншоты переписки в Instagram по поводу портрета на акции «Бессмертный полк», в том числе ее удаленные фрагменты, в нашем распоряжении также имеются.

И, наконец, последнее. У нас есть небеспочвенные догадки насчет того, кто именно изображен на фотографии, которую несет Еремеев. Уверены ли его защитники, что они хотят, чтобы мы поделились своими соображениями?