Россиянам-переселенцам разрешили подавать заявки на дальневосточный гектар

Москва, 18 декабря. В Государственной думе России приняли законопроект, согласно которому соотечественники-переселенцы могут участвовать в программе по предоставлению земельных участков на Дальнем Востоке.

Речь идет о добровольном переселении живущих за рубежом россиян на родину. Теперь они, как и проживающие в России граждане, могут подавать заявку на получение дальневосточного гектара. При условии получения соотечественниками в установленном порядке гражданства РФ земельные участки будут предоставляться им в собственность.

Кроме того, этот же документ расширяет причины для отказа в предоставлении территории на Дальнем Востоке, в частности, заявление будет отклонено, если земля используются в несоответствии с установленными критериями.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что программа по предоставлению дальневосточного гектара будет распространена и на Забайкальский край, который вошел в ДФО, передает «Газета.ru».