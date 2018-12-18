В МВД рассказали, откуда и зачем мигранты едут в Россию

18 декабря во всем мире отмечают День мигранта. О том, граждане каких стран и для чего чаще всего приезжают в Россию, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как рассказали в пресс-службе МВД корреспонденту ФАН, за 2018 год в страну въехали 16,1 миллиона иностранных граждан, подавляющее большинство которых — жители СНГ (65,7%). Число граждан ЕС, прибывающих в Россию, остается стабильным — 1,7 миллиона человек (10,6%). Как отметили в ведомстве, 23,7% от числа всех приезжающих составляют граждане других стран.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя ФАН данные миграционных потоков, подчеркнул, что они вполне симптоматичны и последовательны.

«Россия остается центром притяжения республик бывшего СССР, несмотря на суверенность этих государств. Что касается ситуации с приезжающими из Европейского союза, то это тоже довольно очевидно, поскольку ЕС напуган теми отношениями, которые сейчас складываются между РФ и США. И именно этим объясняется некоторая сдержанность в развитии взаимных миграционных потоков. Бесспорно, это временные трудности, и вскоре вновь все больше европейцев будут посещать Россию, судя по тем трендам, которые мы наблюдаем воочию. Прежде всего это ослабление влияния Вашингтона на Европейский союз», — разъяснил политолог.

Основными целями въезда иностранных граждан на территорию России по-прежнему являются «частная» и «работа по найму», с которыми прибывает 60% всех мигрантов. В течение 2018 года с частными визитами прибыло 37,3% иностранцев.

Законодательство РФ постоянно совершенствуется, отметили в МВД, поэтому доля иностранцев, прибывающих с целью поиска работы, ежегодно увеличивается, в 2018 году она составила 22,3%. Важно, что трудовые мигранты, имеющие патенты, привлекаются в основном в сфере строительства (33,5%), оптовой и розничной торговли, при ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (14,7%) и в обрабатывающем производстве (14,0%).

«В числе прибывших иностранных граждан лица трудоспособного возраста составляют 78,4%, дети в возрасте до 18 лет — 10,6%, лица старше трудоспособного возраста (60 и более лет) — 11%. Основными сферами привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности являются строительство (33%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (14,4%), обрабатывающее производство (13%)», — разъяснили в пресс-службе.

Помимо поисков работы граждане других стран приезжают на территорию России, чтобы получить образование. Как подчеркнули в пресс-службе МВД, в РФ ежегодно прибывает порядка 500 тысяч иностранных граждан (2,4% всех прибывших иностранцев).

Иностранцы по-прежнему выбирают Россию в туристических целях — в 2018 году 17,2% от общего миграционного потока составили граждане, приехавшие в страну отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. Чаще всего в РФ приезжают китайцы, корейцы (9,5%) и немцы (7,1%).

Алексей Мухин заметил, что увеличению турпотока в РФ способствовало проведение ЧМ-2018.

«Понятно, что за последний год туристический поток увеличился, потому что состоялся чемпионат мира по футболу в нашей стране. В предыдущие годы запуганные европейцы вряд ли хотели ехать в РФ по той простой причине, что им рассказывали сказки про медведей и «агрессивную среду». Все-таки следует учитывать, что целая машина работала в направлении, чтобы изолировать Россию от европейского сообщества, результаты работы этой машины наглядно демонстрирует деформация в туристической отрасли», — объяснил эксперт.

Однако не только в поисках законных приключений иностранцы приезжают в Россию. Так, за прошедший год граждане иностранных государств и лица без гражданства совершили почти 36 тысяч преступлений. Иностранцы чаще всего совершают кражи (25% всех совершенных преступлений) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,2%). В то же время число совершенных иностранными гражданами преступлений в России составляет лишь 3,3%.