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Юнкер взлохматил волосы подчиненной сотрудницы

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Юнкер взлохматил волосы подчиненной сотрудницы

Брюссель, 18 декабря. Председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который славится необычным чувством юмора, уличили в неприемлемом отношении к подчиненной сотруднице. Об этом пишет издание De Morgen.

Согласно данным газеты, в минувшую пятницу Юнкер по прибытии на встречу лидеров Европейского союза в Брюсселе «немного взлохматил руками волосы встречавшей его в вестибюле здания ЕС заместителя шефа протокола ЕК Перниллы Сйолин». Как отметил источник издания, ЕС «не отличается самым лучшим имиджем».

Собеседник указал, что Сйолин находится в его подчинении «и не в состоянии сказать «нет».

Газета также напоминает, что в феврале в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге Юнкер подошел сзади к бывшему главе правительства Бельгии Ги Верхофстадту и по-дружески взлохматил ему волосы.

Напомним, Юнкер ранее сообщил, что не собирается претендовать на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.

Автор: Андрей Крылов
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