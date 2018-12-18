Юнкер взлохматил волосы подчиненной сотрудницы

Брюссель, 18 декабря. Председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который славится необычным чувством юмора, уличили в неприемлемом отношении к подчиненной сотруднице. Об этом пишет издание De Morgen.

Jean-Claude Juncker veroorzaakt opnieuw controverse met zijn bizarre begroetingen. https://t.co/omwI3lSCrg — De Morgen (@demorgen) December 17, 2018

Согласно данным газеты, в минувшую пятницу Юнкер по прибытии на встречу лидеров Европейского союза в Брюсселе «немного взлохматил руками волосы встречавшей его в вестибюле здания ЕС заместителя шефа протокола ЕК Перниллы Сйолин». Как отметил источник издания, ЕС «не отличается самым лучшим имиджем».

Собеседник указал, что Сйолин находится в его подчинении «и не в состоянии сказать «нет».

Газета также напоминает, что в феврале в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге Юнкер подошел сзади к бывшему главе правительства Бельгии Ги Верхофстадту и по-дружески взлохматил ему волосы.

Напомним, Юнкер ранее сообщил, что не собирается претендовать на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.