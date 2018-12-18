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«Конспирологический бред»: Минобороны РФ ответило на заявления США о смерти экс-главы ГРУ Сергуна

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«Конспирологический бред»: Минобороны РФ ответило на заявления США о смерти экс-главы ГРУ Сергуна

Москва, 18 декабря. Минобороны РФ отреагировало на заявления экс-советника президента США Дональда Трампа о том, что начальник ГРУ Игорь Сергун якобы скончался на территории Ливана.

«Такие утверждения являются конспирологическим бредом», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, такую версию ранее распространила американская разведывательная компания Stratfor. По словам ее анонимного источника, экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности на допросе в ФБР в январе минувшего года заявил, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун якобы умер в Ливане в 2016 году.

Служебная записка с показаниями бывшего советника Трампа была опубликована аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о якобы «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году.

Автор: Игорь Федоров
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