Надо будет — и за снег заплатите: в 2019 году украинцев ждут «драконовские» налоги

Кабинет министров Украины одобрил принятые Верховной радой изменения в налоговом законодательстве, гарантирующие введение целого ряда необычных даже с юридической точки зрения податей и пошлин. В частности, уже с 1 января будущего года официальный Киев обяжет даже относительно небогатых сограждан отчислять государству определенные суммы за «излишние» квадратные метры жилья и выделять средства на помощь армии.

Помимо прочего, в рамках программы децентрализации местные власти оставили за собой право облагать дополнительными сборами бездетных мужчин, а также семьи находящихся за пределами родины «заробитчан». По мнению независимых аналитиков, подобная политика может привести к очередному социальному взрыву. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Семидесятилетняя киевлянка Ольга Алексеевна получила из районной администрации поистине странное письмо. В своем послании чиновники поставили пенсионерку в известность о том, что со следующего месяца она будет вынуждена дополнительно платить за свое трехкомнатное жилище в спальном районе столицы до 1200 гривен (2900 рублей) ежегодно. Дескать, общая площадь квартиры женщины составляет около 100 квадратных метров, что автоматически причисляет упомянутое жилье к разряду «элитного».

«Я и так плачу за коммуналку (имеются в виду коммунальные счета. — Прим. ФАН) по космическим тарифам, и если бы не помощь дочери и зятя, то давно оказалась бы на улице, — пожаловалась корреспонденту ФАН Ольга Алексеевна в доверительной беседе. — Что мне теперь, платить «налог на роскошь»?»

В данный момент этот вопрос для самой пенсионерки и еще сотен тысяч украинцев является риторическим.

«На днях ко мне обратился клиент, которого с 2019 года государство обложит подобным налогом на недвижимость и даже землю, но вот платить он будет в несколько раз больше, чем героиня из описанной истории, — сказал Федеральному агентству новостей юрист Андрей Евдокименко. — При этом нашему государству глубоко наплевать на то, что дом на указанной в документах территории находится в аварийном состоянии, от нескольких надворных построек давно остались только стены, а приватизированная земля представляет собой песчаный плывун, не предназначенный для сельхозработ. И вот таких клиентов у меня и моих коллег уже много, а с нового года их число будет расти в геометрической прогрессии».

Еще одним ударом по украинским налогоплательщикам поистине может стать пошлина на посылки из-за рубежа. Согласно решению украинского парламента, отныне гражданин Украины имеет право получать в месяц не более трех бандеролей общей стоимостью в 150 евро. За каждую «сверхурочную» передачу придется платить около 20% цены ее товара.

«Учитывая, что многие жители на территории от Ужгорода до Мариуполя предпочитают покупать качественные товары исключительно по каналам интернет-магазинов, можно лишь предположить, какой народный гнев вызовет подобное нововведение, — заявляет социальный психолог Елена Мильто. — Ни для кого не секрет, что сегодня соответствующие предприятия на Украине физически не могут обеспечить сограждан достойной продукцией, люди вынуждены искать аналоги за пределами страны. Глупо полагать, что доведенные до отчаяния и нищеты люди станут честно платить такие поборы. Очевидно, что какая-то лазейка в новых правилах обязательно найдется».

Крайне сомнительными с точки зрения эффективности являются налоги на поддержку ВСУ и так называемая «плата за бездетность». В первом случае резкого дискомфорта украинские налогоплательщики попросту не почувствуют — отчисления «на поддержку защитников отечества» осуществлялись и будут осуществляться за счет повышения розничной цены на сигареты и алкогольные напитки. А снятие денег с отдельно взятого сотрудника за отсутствие у него детей ляжет на руководителей частных фирм и организаций.

Предполагается, что под «налоговую гильотину» попадут и семьи украинских гастарбайтеров, работающих преимущественно в Российской Федерации, Польше и Италии. Первым «санкционным шагом» Киева на этом пути стало лишение семей «заробитчан» права на получение жилищных субсидий. Какие очередные «санкции» принесет им 2019 год, пока не сообщается.

На соответствующих форумах в украинском сегменте Всемирной паутины пользователи с иронией предположили, что в обозримом будущем украинцы будут платить «налоги на осадки». Как оказалось, в этой шутке есть доля правды — на основе полной конфиденциальности один из чиновников местной администрации в Черниговской области не исключил введения дополнительной платы за вывоз снега на мусоросжигательные полигоны.