Москва продолжит оказывать ЦАР содействие в укреплении силовых структур

Москва, 18 декабря. Москва продолжит оказывать содействие ЦАР в укреплении ее силовых структур, заявил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

«Помимо усилий, которые предпринимаются Россией для достижения политического урегулирования в ЦАР, необходимо отметить работу по укреплению силовых структур этой страны», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, российская сторона на безвозмездной основе поставила ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов.

Москва также направила более 170 российских инструкторов для проведения обучения личного состава ВС республики. Кемарский заявил, что сообщения некоторых СМИ о якобы отправке в африканские страны, в том числе ЦАР, «армии российских наемников» являются спекуляцией.

«Это вполне можно отнести к разряду спекуляций, направленных против нашей страны, которые в последнее время активно распространяются западными СМИ», — подчеркнул он.

Он уточнил, что российские специалисты помогают в укреплении вооруженных сил для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года. В Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами.