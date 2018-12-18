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Россия

Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России

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Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России
Москва, 18 декабря. Госдума РФ приняла закон об упрощенном получении  гражданства России. В заявлении на сайте нижней палаты российского парламента сообщается, что в первую очередь документ направлен на граждан Украины.

Согласно тексту закона, «предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке».

В пресс-службе Госдумы уточняют, что порядок приема в российское гражданство будет упрощен и для соотечественников. Если раньше они могли подавать заявления о гражданстве только по месту регистрации, то теперь это станет возможно делать по месту пребывания. По мнению парламентариев, это «позволит стимулировать» на родину соотечественников, проживающих в других странах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что власти РФ не собираются чинить преграды для украинцев, желающих получить российский паспорт, а наоборот, Москва намерена облегчить получение гражданства для украинских граждан.  Кроме того, российская сторона не собирается вводить каких-либо ограничений на въезд РФ для граждан Украины.

Автор: Игорь Федоров
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