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Россия готова стать посредником в переговорах по ЦАР — МИД РФ

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Россия готова стать посредником в переговорах по ЦАР — МИД РФ

Москва, 18 декабря. Россия готова стать посредником на переговорной стадии решения конфликта в Центральноафриканской республике при соответствующем обращении, заявил Новости директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

«Когда политический процесс в ЦАР выйдет на непосредственно переговорную стадию и будет обращение от правительства и от объединенных оппозиционных сил, вероятно, Россия рассмотрит такое обращение​​​. И, скорее всего, рассмотрит его положительно», — отметил он в интервью РИА Новости.

Кемарский напомнил, что Россия уже сегодня играет в ЦАР серьезную роль и содействует налаживанию политического процесса. Дипломат подчеркнул, что в отсутствие формального посредничества Москва поддерживает активные контакты с правительством страны, Африканским союзом и соседними государствами. Это, по словам представителя МИД РФ, поможет начать переговоры и стабилизировать обстановку в стране.

Конфликт в ЦАР продолжается с 2013 года. Он начался со столкновений в Банги исламистской группировки «Селека» с повстанцами-христианами. За время конфликта, по данным ООН, его жертвами стали порядка шести тысяч человек, около миллиона местных жителей были вынуждены бежать из своих домов.

Автор: Василий Котов
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