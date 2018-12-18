Два деда мороза устроили драку в центре Одессы из-за клиента

Одесса, 18 декабря. Два деда мороза устроили драку в центре Одессы, не поделив клиентов. Об этом пишет портал «Думская».

По данным ресурса, конфликт начался из-за девочки, которая захотела сфотографироваться со «статным, высоким дедом морозом», а его «коллегу по цеху» попросили сделать снимок.

Недовольство одного из дедов морозов переросло в словесную перепалку, затем мужчины устроили драку.

Издание отмечает, что иностранцы с интересом наблюдали за развитием событий, а дети плакали.