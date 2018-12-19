Дамаск, 19 декабря. Главное управление военной разведки Ирака заявило о ключевой роли четырехстороннего информационного центра в Багдаде в победах над террористическими организациями, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который побывал на ежегодной конференции данного центра.

Представители САР, Ирана, Ирака и России подвели итоги работы координационной структуры за последние пять лет. Стороны подтвердили необходимость дальнейшего развития организации, которая смогла достичь эффективных результатов при борьбе с террористическими организациями.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Глава военной разведки Ирака генерал-майор Саад Аль-Адак кратко рассказал о задачах, которые были выполнены при его работе в центре борьбы с террористическими силами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

Центр предоставил сирийским и иракским военным более пяти тысяч координат и более двух тысяч разведывательных данных, благодаря которым удалось ликвидировать тысячи членов «Исламского государства», среди них было более 400 главарей. Кроме того, сирийским и иракским армиям удалось уничтожить 200 центров управления боевиков, 301 склад оружия, которое использовали террористы при атаках в САР, более 100 фабрик по производству взрывных устройств, более 100 укрытий, десятки беспилотных летательных аппаратов, сотни автомобилей.

Напомним, что главными функциями созданного в Багдаде Центра для координации борьбы с радикальными группировками являются сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке, которая сложилась на Ближнем Востоке в контексте борьбе с боевиками. Кроме того, сотрудники Центра занимаются распределением данных и оперативной их передачей генеральным штабам Ирака, Сирии, Ирана и России.

1 Организация запрещена на территории РФ.