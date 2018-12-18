«Неуживчивую пару видно сразу»: сотрудники ЗАГС раскрыли тонкости работы

Москва, 18 декабря. Работники органов ЗАГС в России признались, что могут сразу определить, какая пара проживет вместе всю жизнь, а какая — подаст на развод через полгода.

18 декабря сотрудники ЗАГС отмечают свой профессиональный праздник. Как оказалось, взять интервью у представителей этой профессии практически невозможно, однако две сотрудницы госоргана согласились рассказать о тонкостях работы на условиях анонимности.

По словам женщин, за годы работы в ЗАГС у них «глаз наметан», и они сразу могут определить, какая пара проживет вместе долгие годы, а кому суждено развестись.

«Видно по отношению друг к другу еще на этапе подачи документов, — приводит слова источников News.ru. — Если жених с невестой ведут себя друг к другу неуважительно, злятся, сидят с хмурыми лицами, скорее всего, долго вместе они не проживут».

По-настоящему влюбленные даже внешне похожи друг на друга, добавляют собеседницы. Они одинаково общаются, их мимика совпадает.

Кроме того, сотрудники ЗАГС видят, когда решение о разводе семья принимает преждевременно. Как правило, на это указывают некие мистические знаки судьбы — не хватает денег на госпошлину, забыли свидетельство о заключении брака, допускают ошибки в заполнении бумаг. Кроме того, пара, чью семью еще можно сохранить, как правило, волнуется. Люди, чьи чувства действительно остыли, ведут себя спокойно.