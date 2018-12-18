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«Кузьма Минин» не садился на мель у берегов Британии — источник

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«Кузьма Минин» не садился на мель у берегов Британии — источник

Лондон, 18 декабря. Издание Daily Mirror сообщило, что теплоход «Кузьма Минин» вышел из голландского порта Тернезен и сел на мель возле берегов Британии.

Российское судно «Кузьма Минин» не садилось на мель возле британских берегов неподалеку от графства Корнуолл. Об этом во вторник сообщил Федеральному агентству новостей источник в пароходстве.

«Он [корабль] не садился на мель. Он вышел из порта, но из-за плохих погодных условий и наличия помех на грунте не смог бросить якорь. Поэтому просто стоит на месте, экипаж ждет улучшения погодных условий», — рассказал собеседник ФАН.

Автор: Андрей Крылов
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