«Кузьма Минин» не садился на мель у берегов Британии — источник

Лондон, 18 декабря. Издание Daily Mirror сообщило, что теплоход «Кузьма Минин» вышел из голландского порта Тернезен и сел на мель возле берегов Британии.

The massive vessel, believed to be the Kuzma Minin, grounded off Gyllyngvase Beach in Falmouth at about 05:40 GMT. pic.twitter.com/d9XIuMdS4N — Mike Beard (@1stdefence) December 18, 2018

Российское судно «Кузьма Минин» не садилось на мель возле британских берегов неподалеку от графства Корнуолл. Об этом во вторник сообщил Федеральному агентству новостей источник в пароходстве.