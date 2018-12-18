«О нем давно забыли»: в Киеве отреагировали на призывы Яроша устроить «охоту на попов» УПЦ МП

Киев, 18 декабря. Бывший главарь запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Рады Дмитрий Ярош призывает устроить гонения на священнослужителей УПЦ Московского патриархата. Однако украинские политологи считают, что Ярош просто испугался информационного забвения, а его призывы организовать «охоту на московских попов» связаны с предстоящими выборами на Украине.

В частности, такое мнение выразил политолог Максим Яли.

«О Яроше в украинском информационном поле давно забыли. Сейчас начинается период старта президентской предвыборной компании», — пояснил он в комментарии телеканалу 360.

Эксперт напомнил, что лидер «правосеков» баллотировался на последних выборах и у него есть свой политический проект.

«Соответственно, это заявление нужно воспринимать лишь как предвыборное обращение к своим возможным избирателям», — считает он.

Призывы Ярош ранее опубликовал на своей странице в Facebook. Это заявление в РПЦ назвали открытым призывом к терроризму.

Священник УПЦ МП из Донецка отец Борис в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что на Украине создается «взрывоопасная ситуация».

«Специально создан и накоплен горючий материал в мышлении людей, в сознании общества. И постепенно он начинает выходить в реальные действия. На той стороне — агрессия и неприятие», — рассказал он.

Так называемый «объединительный собор» провели в Киеве 15 декабря. На нем избрали главу так «Украинской поместной православной церкви». Ее главой, как сообщала «Газета.ру» был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

1 Организация запрещена на территории РФ.