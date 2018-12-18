Сирия новости 18 декабря 12.30: курды потеряли двух боевиков в Алеппо, в Хаме нейтрализовано несколько радикалов «Джейш аль-Иззы»

Сирия, 18 декабря. Курды потеряли двух боевиков в Алеппо, в Хаме нейтрализовано несколько радикалов группировки «Джейш аль-Изза», международная коалиция продолжает наносить удары по Хаджину. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Хаме.

Курды: потеряли двух боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Хаджину.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что ВС Турции нанесли удар по позициям курдских военизированных отрядов на севере Алеппо. По сведениям автора публикации, в результате обстрела было убито два боевика Отрядов народной самообороны (YPG).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную помощь в административном центре региона, пишет местный Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики атаковали контрольно-пропускной пункт Демократических сил Сирии (SDF) в районе поселения Аль-Джаради на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). По сведениям автора публикации, нападавшие убили боевика курдского отряда.

В Хаджине продолжаются столкновения между SDF и бандами «Исламского государства»1, пишет Twitter-канал (@FBussoletti). Другой источник передает в Twitter (smmsyria), что кварталы города по-прежнему подвергаются ударам со стороны ВВС возглавляемой США западной коалиции.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты продолжают дестабилизировать ситуацию на юге провинции Идлиб. Российские наблюдатели зафиксировали три случая нарушения установленного в регионе режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Сирийская арабская армия (САА) вынуждена отвечать на агрессию со стороны боевиков. Местный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что правительственные войска САР открыли огонь по укрепрайонам радикалов в окрестностях поселений Хеш и Баскала. Также перестрелки отмечаются недалеко от города Джарджаназ, пишет Twitter-канал (@freehrakgroup).

Провинция Хама

Недалеко от деревни Аль-Твайна на западе провинции Хама разорвалась мина, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency). В результате происшествия мирный житель поселения получил ранения.

На севере региона зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Джейш аль-Изза». Военный Twitter-канал (@nizarabm2015) сообщает, что бойцы правительственных войск нейтрализовали несколько членов незаконного вооруженного формирования в ходе перестрелок в районе Мааркабы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)