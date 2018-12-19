Сирия: помощник министра рассказал ФАН об этапах восстановления экономики страны

Дамаск, 19 декабря. Помощник министра экономики и внешней торговли Сирии Халед Абу Фахр дал интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал о постепенном восстановлении экономики страны.

«Меня зовут Халед Абу Фахер, я — помощник министра экономики. Сирийская экономика крепчает, у нас есть множество доказательств того, что наша экономика начала восстанавливаться. Конечно, экономика Сирии пострадала из-за войны, но сейчас у нас появились надежды. Сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы сирийская экономика снова поднялась», — заявил собеседник ФАН.

Несмотря на многочисленные разрушения, вызванные длительной войной, сирийская экономика продолжает набирать обороты. Одной из целей боевиков было разрушение инфраструктуры страны путем уничтожения промышленности и сжигания сельскохозяйственных земель, однако после многочисленных побед сирийской правительственной армии, большинство городов и промышленных районов САР начали восстанавливаться. Сирийские власти активно поощряют промышленников развивать свои фабрики, приглашать на работу больше людей, повышать уровни производства.

«Международная ярмарка Дамаска и все договоры экспорта доказывают факт восстановления нашей экономики. Сирийское правительство делает все, чтобы сектора экономики, особенно сектор строительства, работал хорошо. Все сектора работают и имеют свой вклад в экономику страны», — подчеркнул Фахр.

В данный момент министерство пытается удержать баланс между экспортом и импортом сирийской промышленности, отметил Фахр. Сейчас для САР особенно важно сотрудничество с российской стороной. В частности, продвижение инвестиционных проектов для реконструкции страны.

РФ демонстрирует большую заинтересованность в экономическом сотрудничестве с САР в различных областях, чтобы восстановить разрушения, вызванные длительной террористической войной и вознести экономику страны на былой уровень, отметил сирийский чиновник.