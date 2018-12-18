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Россияне рассказали о своем отношении к браку

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Россияне рассказали о своем отношении к браку

Москва, 18 декабря. Большинство россиян считают, что рожать детей следует только после вступления в брак. Об этом говорят итоги опроса, проведенного специалистами «Левада-центра».

Отмечается, что такой точки зрения придерживаются 63% жителей страны. При этом каждый четвертый участник исследования не связывает рождение детей и вступление в брачные отношения. По мнению 24% опрошенных, детей можно рожать без оформления брака. 61% опрошенных полагает, что построившие свою семью люди живут счастливее одиноких.

Каждый второй россиянин считает сожительство нормальным явлением (47%). Осуждают гражданский брак 36% опрошенных.

Как пишет «Царьград», у россиян поинтересовались, как они относятся к разводу. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос. По данным издания «Интерфакс», 34% населения считает развод наиболее правильным выходом из ситуации при отсутствии других путей разрешения конфликтов в семье.

Россияне рассказали о своем отношении к браку

Автор: Алия Садыкова
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