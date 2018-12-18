Порошенко признался, что начал говорить на украинском языке после 1997 года

Киев, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко признался, что до 1997 года разговаривал и писал только на русском языке. Об этом глава украинского государства заявил в ходе выступления перед студентами в Днепре.

Порошенко признался, что в детстве в Одесской области все общались на суржике — смесь русского и украинского языков. По его словам, в школе он обучался на русском языке. Президент заявил, что он яркий пример того, как человек может начать говорить на украинском языке, если будет нужно.

«Я являюсь яркой демонстрацией того, что если надо, ты спокойно общаешься по-украински», — приводит «Украинская правда» слова Порошенко.

Как отметила «Газета.ру», по словам Порошенко, сейчас ему легче дается общение на украинском языке, хотя уровень владения русским языком, по его мнению, высокий. Он уточнил, что «пишет по-русски без ошибок» и даже готов пройти любой диктант, чтобы доказать это.

В октябре парламент Украины принял закон, который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни. На украинском языке обязаны говорить представители органов государственной власти, местного самоуправления, сотрудники больниц и учебных заведений.

Русский язык стал подвергаться на Украине нападкам. В прошлом году украинский фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел опрос. Согласно результатам исследования, треть украинского народа поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного.

Ранее бывший украинский премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах, которые запланированы на март следующего года, утвердить «абсолютное доминирование» украинского языка в стране.