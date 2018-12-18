Завидует: на Украине высмеяли Тимошенко за раскрытие «эпохальной авантюры» Порошенко с ГТС

Экс-премьер Украины, кандидат на пост президента Юлия Тимошенко рассказала об «эпохальной авантюре» нынешних властей под руководством Петра Порошенко.

Председатель партии «Батькивщина» заявила, что нынешний президент пытается присвоить себе газотранспортную систему, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами.

«Петр Порошенко совместно с аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС… Она [газотранспортная система] отдается в управление неизвестно кому», — цитирует Тимошенко пресс-служба партии.

По мнению Тимошенко, Порошенко продает ГТС за бесценок, поэтому она предложила Верховной раде принять закон, запрещающий всевозможные манипуляции с системой. Она считает, что после продажи ГТС страна лишится 3 миллиардов долларов в год.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что «подобное заявление Тимошенко естественно ложится в русло предвыборной борьбы» и вряд ли бывший премьер-министр всерьез заинтересована в развитии энергетической отрасли страны.

«Восстановление экономики Украины — далеко не в первом десятке в списке задач у Тимошенко. Идет предвыборная борьба, и, естественно, у Порошенко грехов немало, о многих из них все знают. Тимошенко попыталась приоткрыть верхушку айсберга и приподнять завесу деятельности так называемого нынешнего президента. Скорее, она переживает, что не может принимать участие в этом (афере. — Прим. ФАН). Стань она президентом, лично бы возглавила этот процесс с ГТС. Завидует, что не возглавляет страну», — разъяснил эксперт.

По мнению политолога, «политическая элита Украины опоздала, рассуждая о продаже ГТС и о том, что является национальным достоянием страны».

«Когда она была таковой, ее можно было действительно использовать эффективно и получать от транзита не два миллиарда, как сейчас, и не три, как говорит Тимошенко, а гораздо больше. Но поскольку нынешняя власть Украины не руководствуется здравым смыслом, то позитивного эффекта для страны нет.

Как известно, ГТС сейчас находится в сложной ситуации, потребность в ней снижается, возможно, к 2019 году она будет вообще сведена к минимуму. На ремонт нужны достаточно серьезные средства — 7 миллиардов долларов, и никто не будет в это вкладываться», — заключил собеседник ФАН.

Ранее, напомним, Евросоюз в очередной раз призвал Киев завершить процесс отделения и приватизации газотранспортной и электротранспортной системы страны.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.