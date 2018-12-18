Киев, 18 декабря. Глава «новой украинской церкви» Епифаний заявил, что раскольники не будут захватывать храмы канонической Украинской православной церкви после создания так называемой «православной церкви Украины».

«Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны «единой церкви» не будет», — заверил он в эфире телеканала ICTV.

Епифаний добавил, что в новую «единую украинскую церковь» будут приняты те приходы, которые сами проявят такое желание. Он заявил, что таких приходов канонической церкви на Украине якобы много. При этом Епифаний пообещал, что насильственных действий по отношению к остальным приходам применяться не будет.

В минувшую субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор». Большинство приехавших на него представляли неканонические украинские церковные структуры. Главой раскольнической церковной структуры стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний от неканонического «Киевского патриархата».

Киевские власти в настоящее время активно добиваются предоставления неканонической церковной структуре на Украине автокефалии. В апреле президент страны Петр Порошенко направил соответствующую просьбу Вселенскому собору. Как отмечали эксперты, реформа нужна украинским политикам для того, чтобы установить контроль над религиозной сферой жизни и влиять на назначение руководства церковных структур.

Параллельно с этим гонениям на Украине подвергается каноническая церковь Московского патриархата, которая стремление Киева не поддерживает. Только на прошлой неделе Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата был захвачен в Виннице, Свято-Ильинский храм УПЦ МП ограблен в Славутиче, а в городе Ржищев Киевской области неизвестные попытались поджечь храм канонической церкви.

При этом с 2014 по 2016 года представители украинских неканонических структур силой присвоили 40 храмов.