Суд в США приговорил браконьера к ежемесячному просмотру «Бэмби»

Джефферсон-Сити, 18 декабря. Судья в штате Миссури обязал 23-летнего Дэвида Берри, приговоренного к году ареста за браконьерство, раз в месяц смотреть мультфильм «Бэмби». Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что наказание для осужденного вступит в силу 23 декабря, пишет «Свободная пресса».

По имеющимся данным, расследование случаев противоправного отстрела оленей на территории американских штатов Миссури, Канзас и Небраска продолжалось в течение девяти месяцев. В общей сложности было выявлено 14 жителей Миссури, которые суммарно 230 раз нарушили закон о сохранении окружающей среды, сообщает «Ридус».

В суде указали, что большинство убитых животных пошло на трофеи.

Суд посчитал, что один год ареста и два года испытательного срока — недостаточное наказания для Берри-младшего, поэтому было решено пожизненно лишить молодого человека лицензии на охоту. Помимо этого, браконьер должен будет выплатить штраф — 51 тыс. долларов, сообщает «ФедералПресс».

Мультипликационная картина «Бэмби» вышла на экраны в 1942 году.