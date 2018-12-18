«Европа готова «зарезать» Украину «Северным потоком — 2»: в Словакии рассказали о «спасательном круге» для Киева

Прага, 18 декабря. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак упрекнул европейские страны, которые совместно с Россией строят «Северный поток — 2», за реализацию проекта. Он заявил, что Братислава бросила украинцам «спасательный круг».

Министр, отметив, что у Киева и Братиславы теплые отношения, напомнил, что Словакия решила построить трубопровод для реверсных поставок газа. По мнению Лайчака, несмотря на то, что на Украину газ поставляется российский, Москва «уже не может шантажировать им» Киев. Он подчеркнул, что мощность газопровода позволяет обеспечить энергетическую независимость Украины и предотвратить шантаж.

«СМИ трубят, что один сказал одно, а другой — другое, но сколько стран, которые делают резкие заявления и продолжают делать с россиянами большой бизнес! И они готовы «зарезать» Украину газопроводом «Северный поток — 2», — упрекнул Европу глава словацкого МИД за строительство газопровода — Мы же, наоборот, бросили украинцам спасательный круг».

Ранее сообщалось, главным покупателем топлива после старта продаж газа «Газпрома» стала Словакия. Всего она купила 368 миллионов кубометров газа, что составляет почти 50% объемов ЭТП.

По мнению экспертов, для Словакии это большой объем, и потребить газ самостоятельно Братислава не сможет. Эксперты полагают, что закупленный у России газ Словакия будут отправлять Украине по реверсной схеме.

Напомним, «Северный поток — 2» является совместным проектом «Газпрома» и европейских компаний. Он предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море.

Против реализации проекта выступают Соединенные Штаты и Украина. Вашингтон опасается, что Европа, получив доступ к дешевому российскому газу, никогда не будет покупать американский сжиженный природный газ, как хотят американцы. Украина в свою очередь переживает за статус своей приходящей в негодность газотранспортной системы.

В конце ноября словацкий лидер Андрей Киска заявил, что Братислава не считает «Северный поток — 2» экономическим проектом. По его мнению, строительство двух веток газопровода якобы преследует политические цели. Примечательно, что в Москве неоднократно говорили, что «Северный поток — 2» является бизнес-проектом.