Эксперт: «Запрещенный на Украине фильм «Волынь» показывает идеологов украинских властей». ФАН-ТВ

В Общественной палате РФ прошел показ фильма польского режиссера Войцеха Смажовского «Волынь». Картина рассказывает о трагических событиях 1943 года, когда происходило массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения на территории Украины. В историю это событие вошло как Волынская резня.

«Смотреть такое кино, конечно, тяжело. Тяжело любому человеку, любого возраста. Это страшное кино. Но тем не менее его нужно показывать, его нужно смотреть, особенно сейчас, в то самое время, когда много желающих переписать историю. Переписать историю по-своему, так, как выгодно другим, рассказать ее совсем по-другому», — Денис Кирис, член Общественной палаты РФ.

Фильм вызвал широкий общественный резонанс и был запрещен к показу на Украине. В России фильм увидели только однажды, в рамках фестиваля польского кино. В октябре 2016 года в Киеве по рекомендации МИД Украины показ «Волыни», на который должен был явиться режиссер, был отменен. Причины отмены не назывались.

«Они [украинские власти] считают себя — и по сути дела являются — прямыми идейными наследниками бандеровцев, преступников. И в то же время совершенно очевидно для любых здравомыслящих людей то, что преступно провозглашать себя идейным наследником преступников, не просто преступников, а вот таких нелюдей. Поэтому, конечно, они не хотят, чтобы украинский народ видел бы эти вещи», — Константин Могилевский, исполнительный директор фонда «История Отечества».

Перед просмотром кино показали обращение режиссера, в котором тот также подчеркнул значимость памяти об этих трагических событиях.