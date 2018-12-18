Россия увеличила вложения в гособлигации США в октябре

Москва, 18 декабря. Россия в октябре увеличила вложения в американские гособлигации до 14,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют документы, которые были опубликованы накануне Минфином США.

Согласно представленным документам, если в сентябре вложения РФ в американские гособлигации составляли 14,4 миллиарда долларов, то в октябре вклад возрос до 14,629 миллиарда долларов.

В настоящее время первое место по вложениям в американские облигации по-прежнему занимает Китай (1,138 триллиона долларов), на второй строчке расположилась Япония (1,018 триллиона долларов), на третьем — Бразилия (313 миллиардов долларов).

При этом общий вклад зарубежных государств в гособлигации США за месяц сократился. В сентябре общий объем иностранных инвестиций составлял 6,223 триллиона долларов, в октябре сократился до 6,199 триллиона долларов.

Ранее, как передавала «Газета.ру», эксперты предсказали обвал американской экономики из-за дефицита бюджета, торгового баланса и счета текущих операций.