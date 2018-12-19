Муфтий Сирии рассказал ФАН о роли России в восстановлении страны

Дамаск, 19 декабря. Великий муфтий Сирийской Арабской Республики, шейх Ахмад Бадр ад-Дин Хассун дал интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором высоко оценил роль России в восстановлении родной страны.

«То, что сделала Россия для Сирии — это послание всему миру. Эта страна стояла на правом — она поддерживала сирийский народ», — заявил Муфтий Хассун.

Он также отметил, что простые люди, прожившие в Сирии всю свою сознательную жизнь, выступали против Запада, который стремился уничтожить целостность региона. Если бы западные страны преуспели в своей цели в САР, они бы уничтожили всю арабскую нацию. Затем Запад бы перекинулся на Россию и Китай, попытался уничтожить эти страны экономически и культурно, уверен собеседник ФАН. В качестве примера он привел Югославию, которая усилиями Запада превратилась в одну из беднейших стран.

«Россия поддержала нас военным путем и поддержала нас морально, она всегда играла свою роль на Ближнем Востоке. Надеюсь, что Россия не оставит свою роль в поддержке нашей страны, которая всегда стояла на стороне правды», — отметил Хассун.

Именно поэтому сейчас сирийский народ благодарен российским братьям, которые всегда оставались рядом с ними. РФ тоже попала под давление Запада, который ввел против нее экономические санкции.

«Путин хочет освободить нас от влияния Запада. Спасибо ему за то, что встал на нашу сторону, и спасибо Ирану, и спасибо всем свободным людям, которые поддержали нас. Мы в свою очередь тоже будем с ними», — добавил Хассун.

Муфтий призвал всю мусульманскую диаспору, проживающую на территории РФ, быть единой и дружить и с теми, кто исповедует другую религию. Это необходимо для того, чтобы Запад никогда не смог никого разделить.

Он также выразил надежду, что после завершения реконструкции в Сирии сотрудничество Москвы и Дамаска будет продолжаться и в других областях, в которых РФ имеет многолетний опыт.